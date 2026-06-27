Лидер "Хезболлы" заявил о намерении продолжить вооруженную борьбу с Израилем в Ливане

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - "Хезболла" продолжит военную активность против Израиля в Ливане, заявил лидер движения Наим Касем.

"Мы продолжим сопротивление на поле боя, чтобы изгнать оккупацию. Мы не оставляли поле боя в самых трудных обстоятельствах и не оставим его", - говорится в его заявлении, которое опубликовано в телеграм-канале "Хезболлы".

По словам Касема, заключенное накануне Израилем и Ливаном рамочное соглашение в Вашингтоне - "унижение, позор и отказ от суверенитета".

"Это соглашение недействительно, и необходимо применять положения иранско-американского меморандума о взаимопонимании. Мы будем добиваться всеми необходимыми средствами и путем международного и арабского давления, чтобы израильский враг выполнил первый пункт меморандума и вывел свои войска из Ливана", - подчеркнул он.

Накануне в Вашингтоне Израиль и Ливан согласовали рамочное соглашение, способное положить конец конфликту на ливанской территории. Соглашение предусматривает, в том числе, разоружение движения "Хезболла".

Между тем Касем заявил в минувшую пятницу, что вопрос, кто может иметь вооружения в Ливане, будет обсуждаться только после того, как Израиль полностью выведет контингент с ливанской территории.