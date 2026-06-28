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КСИР заявил, что готов дать сокрушительный ответ на любую новую американскую атаку

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что готов дать решительный ответ на любую новую атаку со стороны США, передает телеканал PressTV.

В заявлении КСИР указывается, что "любая возможная агрессия противника под любым предлогом, как атаки США, произошедшие за последние дни, встретит сокрушительный ответ".

"Отныне с нарушителями будут поступать более жестко, чем раньше", - подчеркнул КСИР, добавив, что нарушение режима прекращения огня противоречит меморандуму о взаимопонимании "и приведет к полной остановке процессов (его реализации)".

Корпус заявил о проведении крупномасштабной операции с применением баллистических ракет и ударных беспилотников против восьми американских военных объектов в районе Персидского залива, назвав удары "решающим ответом" на возобновившуюся американскую агрессию против иранской территории.

В заявлении КСИР указывается, что его военно-морские силы и воздушно-космические силы совместно провели операцию в период с 2:00 до 3:00 утра воскресенья (по местному времени), "нацелившись на восемь ключевых американских военных объектов", включая авиабазу Али Аль-Салем в Кувейте и штаб-квартиру Пятого флота США в порту Салман в Бахрейне". При этом отмечается, что все целевые объекты были уничтожены.

Согласно заявлению, операция последовала за атаками США на пять иранских прибрежных постов. "Противник-агрессор, чья природа характеризуется нарушением обязательств и соглашений, рано утром сегодня атаковал пять прибрежных постов Исламской Республики под предлогом ответа на действия ВМС КСИР по пресечению проникновения судна в Ормузский пролив", - подчеркнули в КСИР.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что американские вооруженные силы нанесли новые удары по нескольким иранским целям за очередной обстрел Ираном коммерческого танкера в районе Ормузского пролива.

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