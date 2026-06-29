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Вашингтон и Тегеран обсудят в Катаре урегулирование ситуации в Ормузском проливе

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Главной темой предстоящих во вторник технических переговоров между представителями Соединенных Штатов и Ирана будет деэскалация ситуации в районе Ормузского пролива, сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

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По их словам, "США и Иран договорились прекратить взаимные нападения, и обе стороны планируют встретиться во вторник в столице Катара, чтобы урегулировать спор по поводу Ормузского пролива".

Источники подчеркнули, что обе стороны должны воздержаться от силовых действий, чтобы продолжать технические переговоры, и чтобы суда могли свободно передвигаться.

Ожидается, что в переговорах примет участи Ник Стюарт, возглавляющий техническую группу США.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании Иран обязался приложить все усилия для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов через пролив. В ответ США сняли блокаду с иранских портов.

Переговоры во вторник первоначально должны были состояться в Швейцарии для обсуждения иранской ядерной программы, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров. Эскалация привела к переносу переговоров в другое место, и они были переориентированы на Ормузский пролив.

Axios отмечает, что возобновление боевых действий было вызвано противоречивыми интерпретациями меморандума о взаимопонимании между США и Ираном в части условий в отношении Ормузского пролива.

Хроника 28 февраля – 29 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Ормузский пролив
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