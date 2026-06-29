CNN отмечает активизацию трафика через Ормузский пролив

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Интенсивность движения судов через Ормузский пролив демонстрировала умеренный рост за последние 36 часов, сообщает CNN со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

В частности, в понедельник 29 июня из пролива следовали несколько крупных танкеров, в том числе частично загруженный танкер Vaughan, идущий в порт Эль-Фуджайра в ОАЭ. Также пролив покидают танкеры Das и Nissos Heraclea.

Кроме того, в пролив за последние три дня зашли три контейнеровоза. Однако отследить перемещения всех судов не представляется возможным, поскольку многие из них по-прежнему ходят с отключенными транспондерами.

Все больше судов выбирают маршрут у берегов Омана, а не те, которые определяют власти Ирана, отмечает телеканал.

По данным аналитической компании Windward, в воскресенье пролив миновали 42 судна; 28 шли в Персидский залив, а 14 из него - сухогрузы и танкеры для перевозки жидких продуктов переработки нефти. При этом у побережья Омана прошел конвой из пяти судов, направлявшихся в Персидский залив.

Ранее CNN со ссылкой на компанию Kpler, занимающуюся анализом данных по этой теме, передавал, что за четыре дня через Ормузский пролив прошло всего 124 судна с сырьем. Таким образом сейчас за четыре дня через пролив проходит примерно столько же судов, сколько через него проходило ежедневно до иранского конфликта.