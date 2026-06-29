Пакистан сообщил о ликвидации 29 боевиков в приграничной операции

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пакистанские военные в воскресенье нанесли "точечные удары" по укрытиям боевиков у афганской границы, ликвидировав 29 экстремистов, сообщает AP со ссылкой на официальные лица.

Министр информации Аттаулла Тарар заявил, что операция стала ответом на серию недавних атак. Кабул ситуацию не прокомментировал.

По данным силовых структур, в последние годы в Пакистане фиксируется рост нападений на полицию и военнослужащих. Ответственность за большинство инцидентов власти возлагают на движение "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в РФ) и связанные с ним группировки.

Удары последовали спустя сутки после нападения боевиков на региональный штаб военизированного формирования "Рейнджеры" в Карачи, где погибли трое военнослужащих. Силовики ликвидировали трёх нападавших и задержали ещё одного, которого идентифицировали как гражданина Афганистана. Ответственность за атаку в Карачи взяла на себя отколовшаяся фракция ТТП - "Джамаат-уль-Ахрар".

По словам Тарара, последняя операция была направлена против укрытий ТТП вдоль афганской границы. Пакистанский "Талибан" действует отдельно от афганского движения, хотя группы поддерживают союзнические отношения. Афганский "Талибан" вернулся к власти в Кабуле в 2021 году. В Исламабаде отмечают, что новые удары могут усилить напряженность в отношениях с Афганистаном.