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Пакистан сообщил о ликвидации 29 боевиков в приграничной операции

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пакистанские военные в воскресенье нанесли "точечные удары" по укрытиям боевиков у афганской границы, ликвидировав 29 экстремистов, сообщает AP со ссылкой на официальные лица.

Министр информации Аттаулла Тарар заявил, что операция стала ответом на серию недавних атак. Кабул ситуацию не прокомментировал.

В миреВ Пакистане заявили об ударах по укрытиям враждебной группировки вдоль границы с АфганистаномЧитать подробнее

По данным силовых структур, в последние годы в Пакистане фиксируется рост нападений на полицию и военнослужащих. Ответственность за большинство инцидентов власти возлагают на движение "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в РФ) и связанные с ним группировки.

Удары последовали спустя сутки после нападения боевиков на региональный штаб военизированного формирования "Рейнджеры" в Карачи, где погибли трое военнослужащих. Силовики ликвидировали трёх нападавших и задержали ещё одного, которого идентифицировали как гражданина Афганистана. Ответственность за атаку в Карачи взяла на себя отколовшаяся фракция ТТП - "Джамаат-уль-Ахрар".

По словам Тарара, последняя операция была направлена против укрытий ТТП вдоль афганской границы. Пакистанский "Талибан" действует отдельно от афганского движения, хотя группы поддерживают союзнические отношения. Афганский "Талибан" вернулся к власти в Кабуле в 2021 году. В Исламабаде отмечают, что новые удары могут усилить напряженность в отношениях с Афганистаном.

Исламабад Афганистан Кабул Карачи
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