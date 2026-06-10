В Пакистане заявили об ударах по укрытиям враждебной группировки вдоль границы с Афганистаном

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар в среду заявил, что пакистанские военные атаковали укрытия бойцов группировки "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в РФ) у афгано-пакистанской границы.

"После недавних террористических вылазок в Пакистане (...) мы осуществили точные и выверенные удары по районам вдоль пакистано-афганской границы по логову и тайным убежищам главарей и командиров ТТП, уничтожили 26 врагов, спонсируемых Индией", - написал министр в соцсети X.

Он добавил, что уничтожены четыре цели, включая тренировочный лагерь и схрон с оружием, и пообещал продолжить меры для устранения угрозы безопасности Пакистана. По его словам, удары стали ответом в том числе за нападение на вторник на пост пограничной полиции в Пешаваре: тогда погибли шесть служащих, трех пограничников напавшие увели в плен; ответным огнем уничтожены восемь вражеских бойцов.

В свою очередь власти Афганистана сообщили о том, что пакистанские ВВС в ночь на среду нанесли удары по востоку страны, погибли 13 человек, в том числе 11 детей.

Ситуация на афгано-пакистанской границе протяженностью 2,6 тыс. км ухудшалась годами. В октябре 2025 года там произошли серьезные столкновения. Пакистан и до этого уже наносил удары по территории Афганистана, заявляя, что его целью являются базы ТТП, союзников правительства Афганистана, и "Армии освобождения Белуджистана". Исламабад обвинял Кабул и в действиях в координации с Индией. В свою очередь афганские власти отрицали обвинения в укрывательстве ТПП, заявляя, что не позволяют использовать свою территорию против других стран. Также в Кабуле заявили, что Пакистан поддерживает противников афганского правительства.

Вместе с тем, напоминает пакистанское издание Dawn, КНР является посредником в диалоге Исламабада и Кабула. В апреле в Урумчи прошла встреча между сторонами, после чего эскалация ситуации пошла на спад, который продолжался до недавнего времени. По данным источников издания, Пекин планирует организовать вторую подобную встречу.