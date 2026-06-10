Поиск

В Пакистане заявили об ударах по укрытиям враждебной группировки вдоль границы с Афганистаном

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар в среду заявил, что пакистанские военные атаковали укрытия бойцов группировки "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в РФ) у афгано-пакистанской границы.

"После недавних террористических вылазок в Пакистане (...) мы осуществили точные и выверенные удары по районам вдоль пакистано-афганской границы по логову и тайным убежищам главарей и командиров ТТП, уничтожили 26 врагов, спонсируемых Индией", - написал министр в соцсети X.

Он добавил, что уничтожены четыре цели, включая тренировочный лагерь и схрон с оружием, и пообещал продолжить меры для устранения угрозы безопасности Пакистана. По его словам, удары стали ответом в том числе за нападение на вторник на пост пограничной полиции в Пешаваре: тогда погибли шесть служащих, трех пограничников напавшие увели в плен; ответным огнем уничтожены восемь вражеских бойцов.

В свою очередь власти Афганистана сообщили о том, что пакистанские ВВС в ночь на среду нанесли удары по востоку страны, погибли 13 человек, в том числе 11 детей.

Ситуация на афгано-пакистанской границе протяженностью 2,6 тыс. км ухудшалась годами. В октябре 2025 года там произошли серьезные столкновения. Пакистан и до этого уже наносил удары по территории Афганистана, заявляя, что его целью являются базы ТТП, союзников правительства Афганистана, и "Армии освобождения Белуджистана". Исламабад обвинял Кабул и в действиях в координации с Индией. В свою очередь афганские власти отрицали обвинения в укрывательстве ТПП, заявляя, что не позволяют использовать свою территорию против других стран. Также в Кабуле заявили, что Пакистан поддерживает противников афганского правительства.

Вместе с тем, напоминает пакистанское издание Dawn, КНР является посредником в диалоге Исламабада и Кабула. В апреле в Урумчи прошла встреча между сторонами, после чего эскалация ситуации пошла на спад, который продолжался до недавнего времени. По данным источников издания, Пекин планирует организовать вторую подобную встречу.

Пакистан Афганистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЕС предложили ввести санкции против патриарха Кирилла, министра спорта РФ и главы ФИДЕ Дворковича

 В ЕС предложили ввести санкции против патриарха Кирилла, министра спорта РФ и главы ФИДЕ Дворковича

В Иране назвали успешными удары по 70% связанных с США целей на Ближнем Востоке

МВФ открыл Армении доступ к $25,1 млн в рамках соглашения SBA

 МВФ открыл Армении доступ к $25,1 млн в рамках соглашения SBA

Пакистан нанес удары по востоку Афганистана, погибли 13 человек

Цена нефти Brent подросла до $91,84 за баррель

 Цена нефти Brent подросла до $91,84 за баррель

КСИР заявил, что атаковал 21 американскую цель и уничтожил четыре

Что случилось этой ночью: среда, 10 июня

Dow Jones завершил торги в плюсе

 Dow Jones завершил торги в плюсе

Axios сообщил об атаке Ирана на базы США в Бахрейне, Кувейте и Иордании

Сирены тревоги сработали в Бахрейне
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9841 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2572 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов