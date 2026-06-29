Трамп подтвердил, что переговоры США и Ирана состоятся во вторник в Дохе

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран проведут во вторник переговоры в Катаре.

"Иран запросил встречу. Она пройдет завтра в Дохе," - написал он в понедельник в соцсети Truth Social. Американский президент не привел подробностей.

Ранее в МИД Ирана, еще до публикации Трампа, опровергали информацию о том, что планируются какие-либо переговоры с США на уровне рабочих групп.

"Хотя консультации с Катаром (...) продолжаются в обычном режиме, сообщения некоторых СМИ о технических переговорах рабочих групп в Дохе не подтверждаются", - приводит агентство ИРНА слова заместителя главы иранского МИД Казема Гарибабади.

Ранее западные СМИ сообщали, что во вторник в Катаре могут состояться переговоры США и Ирана по техническим вопросам. Предполагается, что стороны постараются прийти к единой трактовке положений подписанного ранее ими меморандума о взаимопонимании.