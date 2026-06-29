На переговоры с Ираном в Доху поедут Уиткофф и Кушнер

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф Фото: Jacquelyn Martin - Pool/Getty Images

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Доху для переговоров с Ираном, заявила Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер прилетят в Доху для встреч на высоком уровне на этой неделе, поскольку мы продолжаем обсуждать меморандум о взаимопонимании", - сказала она. Стороны, как ожидается, обсудят и технические вопросы.

Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал, что следующий раунд переговоров с Ираном пройдет 30 июня в Дохе. Первый раунд прошел в Швейцарии на прошлой неделе.