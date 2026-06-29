Поиск

На переговоры с Ираном в Доху поедут Уиткофф и Кушнер

На переговоры с Ираном в Доху поедут Уиткофф и Кушнер
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф
Фото: Jacquelyn Martin - Pool/Getty Images

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Доху для переговоров с Ираном, заявила Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер прилетят в Доху для встреч на высоком уровне на этой неделе, поскольку мы продолжаем обсуждать меморандум о взаимопонимании", - сказала она. Стороны, как ожидается, обсудят и технические вопросы.

Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал, что следующий раунд переговоров с Ираном пройдет 30 июня в Дохе. Первый раунд прошел в Швейцарии на прошлой неделе.

Хроника 28 февраля – 29 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Джаред Кушнер Иран США Доха Стив Уиткофф Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На переговоры с Ираном в Доху поедут Уиткофф и Кушнер

 На переговоры с Ираном в Доху поедут Уиткофф и Кушнер

В Казани, Самаре и Уфе приостановлен прием документов на венгерские визы

Визовый центр Испании увеличил сроки оформления виз россиянам до 45 дней

 Визовый центр Испании увеличил сроки оформления виз россиянам до 45 дней

Трамп подтвердил, что переговоры США и Ирана состоятся во вторник в Дохе

 Трамп подтвердил, что переговоры США и Ирана состоятся во вторник в Дохе

Правительство Киргизии изучает альтернативные источники поставки ГСМ

Песков заявил, что Лукашенко не передавал Путину никакого послания от Зеленского

Аномальная жара переместилась в центральную и восточную части Европы

 Аномальная жара переместилась в центральную и восточную части Европы

Цзиньпин назвал Китай и Белоруссию железными друзьями

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 июня

Аракчи заявил о готовности Ирана к диалогу со странами Персидского залива по безопасности

 Аракчи заявил о готовности Ирана к диалогу со странами Персидского залива по безопасности
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10175 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2874 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов