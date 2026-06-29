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Нидерланды активизируют оснащение армии беспилотными системами

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Нидерланды собираются наращивать инвестиции в беспилотные военные системы, в частности, в БПЛА, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Министерства обороны королевства о расходах оборонного бюджета.

Нидерланды планируют активно вкладываться в "умное сочетание" высокотехнологичных, доступных, взаимозаменяемых и беспилотных систем.

За 2025 год Нидерланды нарастили годовой бюджет на оборону на 3,4 млрд евро - до 27 млрд евро.

Согласно докладу, министерство планирует в течение пяти лет добиться того, чтобы более половины боевых возможностей вооруженных сил было связано с беспилотными технологиями.

Также планируется создать "лабораторию по разработке беспилотных систем" и усилить системы ПВО и ПРО.

Кроме того, в докладе содержатся планы по увеличению численности военнослужащих Нидерландов примерно до 100 тыс. к 2030 году за счет расширения набора рекрутов, а также удержания кадров в составе вооруженных сил и улучшенной военной подготовки.

Нидерланды Минобороны
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