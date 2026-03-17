Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут вместе закупать оружие и боеприпасы

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Власти Великобритании, Финляндии и Нидерландов договорились запустить к 2027 году новый механизм, который позволит ускорить совместные инвестиции стран в оборону и нарастить коллективные закупки оружия, боеприпасов и военного оборудования, сообщили западные СМИ.

"Объединив усилия, мы сможем обеспечить больше безопасности с тем же объемом ресурсов, а также укрепить наш альянс", - заявил глава Минфина Нидерландов Элко Хайнен.

Министр финансов Британии Рэйчел Ривз сообщила, что Лондону нужно усиливать сотрудничество с союзниками и укреплять оборонную промышленность.