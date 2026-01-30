Поиск

Новая правящая коалиция Нидерландов намерена выделять Киеву 3,4 млрд евро в год

Она хочет нарастить военные траты до 3,5% от ВВП к 2035 году и увеличить число военных до 122 тыс.

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Следующая правящая коалиция в Нидерландах планирует с 2027 года направлять на поддержку Украины 3,4 млрд евро в год, передает Dutch News.

"Новая нидерландская коалиция в пятницу обнародовала стратегию на следующие четыре года (...) поддержка Украины с 2027 года достигнет ежегодных 3,4 млрд евро", - сообщает портал.

Также, по его данным, оборонные затраты должны вырасти до 3,5% от ВВП к 2035 году. Численность вооруженных сил планируется увеличить до 122 тыс. человек; в случае нехватки добровольцев правительство может частично восстановить воинскую повинность.

"Мы прокладываем новый путь для страны, с инвестициями на долгую перспективу", - заявил глава партии D66 Роб Йеттен.

Ранее на этой неделе D66 договорилась сформировать с праволиберальной Народной партией за свободу и демократию и партией Христианско-демократический призыв правительство меньшинства. У нее 66 из 150 мест в нижней палате парламента (палате представителей). Формирование правительства еще не окончено.

Западные СМИ в свою очередь отмечают, что правительство рассчитывает увеличить оборонные траты с нынешних 2% от ВВП ежегодно до 2,8% к 2030 году и лишь потом до 3,5% к 2035 году. В год на эти цели потребуется 19 млрд евро.

По данным СМИ, новое правительство хочет увеличить налоги на доходы и на прибыль предприятий, чтобы получать в год дополнительно 5 млрд евро на оборону. Также финансирование военной сферы планируют осуществлять за счет бюджетных сокращений, в том числе здравоохранения и социального обеспечения, добавляют СМИ.

