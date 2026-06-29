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Трамп вновь заявил, что переговоры США и Ирана пройдут во вторник

Трамп вновь заявил, что переговоры США и Ирана пройдут во вторник
Фото: AP/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп снова сообщил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном в Катаре запланированы на вторник, несмотря на опровержение этой информации иранской стороной.

"Переговоры пройдут во вторник в Дохе", - сказал он в понедельник журналистам в Белом доме.

По словам Трампа, американские переговорщики либо уже отправились в Катар, либо сделают это в ближайшее время.

"Может это будут важные переговоры, а может - нет. Посмотрим", - добавил он.

Ранее в понедельник Трамп анонсировал переговоры между делегациями США и Ирана в Дохе. Однако официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи затем заявил, что в ближайшие дни Тегеран не планирует контактов с американской стороной в Катаре.

Хроника 28 февраля – 29 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Дональд Трамп США
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