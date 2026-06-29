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Иран не планирует отправлять делегацию в Доху на переговоры с США

Иран не планирует отправлять делегацию в Доху на переговоры с США
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Иранская делегация не собирается в Доху на переговоры с США, заявил в Telegram представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"В ближайшие дни у нас не запланировано никаких переговорных встреч на каком-либо уровне с американской стороной, и факт поездки представителей США в Катар не связан с визитом иранской делегации, направленной для отслеживания исполнения положений меморандума", - сообщил он.

Багаи подчеркнул, что иранская и американская стороны "еще не приступали к этапу переговоров об окончательном соглашении".

Он добавил, что техническая экспертная группа из Ирана направится в Доху на этой неделе обсуждать вопрос о разморозке иранских активов, однако этот визит не связан с переговорами с США.

"Что касается пункта 11 меморандума (разблокирование замороженных активов Ирана), процесс его приведения в исполнение находится в стадии отслеживания. В связи с этим на этой неделе в Доху отправится экспертная делегация от Исламской Республики Иран", - отметил Багаи.

По его словам, Иран сосредоточен на выполнении положений меморандума о взаимопонимании с США. "Нынешний приоритет Ирана - убедиться в исполнении этих положений, и мы решительно добиваемся выполнения наших требований", - сказал официальный представитель иранского МИД.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что 30 июня в Катаре пройдет встреча иранской и американской делегаций. В Белом доме затем уточнили, что в Доху полетят переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

Хроника 28 февраля – 29 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Катар Дональд Трамп США МИД Исмаил Багаи
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