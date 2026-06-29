Переговоры США и Ирана в Катаре пройдут через посредников

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Переговорщики из США и Ирана направятся на этой неделе в Катар, однако прямых контактов друг с другом они не планируют, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванных представителей Белого дома.

"Спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сегодня отправятся в Доху. Во вторник они встретятся с премьером Катара и другими местными официальными лицами для обсуждения переговоров по Ирану", - написал он в понедельник в соцсети X.

По данным журналиста, переговоры продолжатся в среду, когда Иран и США по отдельности проведут встречи на экспертном уровне с посредниками из Катара и Пакистана.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал запланированные на вторник американо-иранские переговоры в Дохе.

Однако официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи затем заявил, что в ближайшие дни Тегеран не планирует контактов с американской стороной в Катаре.