ЕК выделит Украине 3,9 млрд евро на беспилотники в рамках кредита в 90 млрд евро

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила во вторник, что приступает к выплате Украине 3,9 млрд евро в рамках первого транша размером около 6 млрд евро, предназначенного для закупки БПЛА по кредиту в 90 млрд евро.

"Сегодня мы выделяем первый транш в размере 3,9 млрд евро на передовые технологии беспилотных летательных аппаратов для укрепления обороноспособности Украины. И за ним последуют другие", - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

ЕК напомнила в своем коммюнике, что этот платеж следует за первым траншем Еврокомиссии в размере 3,2 млрд евро в рамках специальной программы макрофинансовой помощи Украине, предоставленным 25 июня.

Дальнейшие платежи будут производиться в ближайшие дни "до полного покрытия первого транша на беспилотники в соответствии с запросами Украины".

В Брюсселе уточнили, что "это часть более крупного кредита на поддержку Украины в размере 90 млрд евро, который предусматривает 30 млрд евро на бюджетную помощь и 60 млрд - на оборонные нужды в 2026 и 2027 годах". В 2026 году 28,3 млрд евро из 60 млрд евро оборонного пакета будут выделены на поддержку оборонно-промышленного потенциала Украины, отмечается в сообщении ЕК.