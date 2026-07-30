Украина получит от ЕС еще 3,47 млрд евро на ПВО, БПЛА, ракеты и истребители

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила о выделении Украине 3,47 млрд евро на беспилотники, ракеты, системы ПВО и истребители в рамках оборонного пакета кредитов в 90 млрд евро.

"Сегодня мы инвестируем дополнительные 3,47 млрд евро, чтобы помочь защитить воздушное пространство Украины. (...) Мы также сближаем наши оборонные отрасли, объединяя масштабы европейского производства с беспрецедентными инновациями Украины. Это наше новое соглашение по беспилотникам, которое обретает форму", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия в коммюнике объясняет, что этот транш предназначен для первого этапа программы закупок беспилотников. Он, кроме того, включает финансирование дополнительных БПЛА, в том числе дальнобойных реактивных дронов, ракет и многоцелевых истребителей Gripen.

"В ближайшие недели будет одобрена и выделена дополнительная поддержка для беспилотников, боеприпасов, противовоздушной обороны и ракет", - добавила ЕК.

Только в 2026 году будет выделено 28,3 млрд евро на поддержку оборонно-промышленного потенциала Украины. Ожидается, что распределение средств на текущий год будет завершено к сентябрю путем утверждения соответствующих графиков поставок, а выплаты будут осуществляться до конца 2026 года.

Кредит поддержки Украины в 90 млрд евро состоит из 60 млрд евро, предназначенных для укрепления обороноспособности и оборонно-промышленного потенциала Украины, а также из 30 млрд евро бюджетной поддержки для обеспечения функционирования государства, поддержания основных государственных услуг и повышения экономической устойчивости.