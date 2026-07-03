Устроившая взрыв в Монако женщина могла скрыться в Италии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Следователи в Монако считают, что недавний взрыв в княжестве, от которого пострадал бизнесмен украинского происхождения Вадим Ермолаев, устроила женщина, сообщает в пятницу радиостанция "Франс энфо" со ссылкой на источник.

По его информации, подозреваемая, вероятно, покинула Монако и направилась в Италию. Судебные власти Монако, со своей стороны, сообщили, что теперь ее планируют объявить в розыск через Интерпол.

Следователи считают, что речь идет о женщине украинского происхождения, ее фамилию прессе не называют. Не исключается, что ей помогали сообщники.

Радиостанция отмечает, что Ермолаев, пострадавший от взрыва ранее на этой неделе, все еще госпитализирован, но его жизнь вне опасности. Состояние женщины, также получившей ранения, более тяжелое. Кроме того, как сообщалось, легкие ранения получил подросток.

Ранее на этой неделе взрыв произошел у входа в жилой дом в Монако, недалеко от границы с Францией. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как человек оставляет около дома спрятанную в рюкзак бомбу, после чего быстро скрывается с места происшествия.