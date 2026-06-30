"Роскосмос" и NASA в основном определили стратегию сведения МКС с орбиты

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - "Роскосмос" и NASA в 2025 году определили стратегию сведения Международной космической станции (МКС) с орбиты, говорится в годовом отчете ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

"В 2025 году NASA и Госкорпорация "Роскосмос" в основном определили стратегию управляемого и безопасного сведения МКС с орбиты", - говорится в документе.

"Программно-технические, юридические и международно-правовые аспекты сведения МКС с орбиты в штатных и нештатных сценариях будут изложены в совместном документе "Стратегия сведения МКС с орбиты", а также в исполнительной договоренности между NASA и госкорпорацией "Роскосмос"", - сказано в отчете.

7 апреля гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что Россия и США склоняются к тому, что МКС может работать до 2030 года.

31 июля 2025 года главы космических агентств России и США провели первые с 2018 года переговоры, на которых обсудили дальнейшую работу МКС. Сообщалось, что стороны договорились об эксплуатации МКС до 2028 года, до 2030 года запланировано сведение станции с орбиты.

12 апреля 2025 года Баканов заявил о договоренности с NASA синхронизировать сроки завершения работ на МКС.

РКК "Энергия" является головной организацией по созданию и целевому использованию Российского сегмента МКС.

ПАО "РКК "Энергия" - российское ракетно-космическое предприятие, головная организация по пилотируемым космическим системам. Корпорация производит пилотируемые корабли "Союз" и грузовые космические корабли "Прогресс". Ведёт работы по созданию автоматических космических и ракетных систем (средств вы