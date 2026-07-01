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США дополнительно перебросили на Ближний Восток авиакрыло истребителей F-16C

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ВВС США перебросили на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии 12 истребителей F-16C Fighting Falcon, сообщил авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

Самолеты совершили перелет в Саудовскую Аравию с итальянской авиабазы Авиано при поддержке американских самолетов-заправщиков KC-46 и KC-135.

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Как сообщало военное издание Army Recognition, в середине июня Соединенные Штаты также дополнительно перебросили из Великобритании на Ближний Восток 18 американских истребителей пятого поколения F-35A. Они прибыли на авиабазу Муваффак Салти в Иордании, где перед началом конфликта с Ираном была развернута крупнейшая в регионе авиационная группировка американских боевых самолетов, в том числе 30 истребителей F-35A.

На данный момент американская группировка тактической авиации на Ближнем Востоке насчитывает около 300 боевых самолетов, размещенных на авиабазах в Иордании, Израиле, Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также на двух авианосцах, находящихся в Аравийском море. Среди них - истребители F-35A, F-15E, F-16, F/А-18, а также штурмовики A-10, которые принимали активное участие в операции против Ирана.

Как сообщило в среду Центральное командование ВС США (CENTCOM), на Ближний Восток дополнительно прибыли два больших десантных корабля с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту. Они размещены в зоне ответственности командования в дополнение к уже имеющейся в его распоряжении группы десантных кораблей с морскими пехотинцами, которые выполняют оперативные задачи в районе Аравийского моря к юго-востоку от Ирана.

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