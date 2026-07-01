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В Белом доме заверили, что технические переговоры США и Ирана продвигаются

Встречи Уиткоффа и Кушнера характеризуют как позитивные

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер провели во вторник в Дохе позитивные переговоры, в то время как технические консультации с иранской стороной продвигаются, передает Bloomberg со ссылкой на чиновника американской администрации.

"Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф провели позитивные обсуждения с региональными лидерами в Катаре, а технические переговоры с Ираном продвигаются вперед", - информирует агентство.

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По словам источника, в определенных технических переговорах, которые ведутся не на высоком уровне, "продолжается прогресс".

Ранее в МИД Катара сообщили, что во вторник Уиткофф и Кушнер на встрече в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани подтвердили, что США намерены продолжать переговоры с Ираном для достижения всеобъемлющего соглашения.

В катарском дипведомстве накануне информировали, что переговоров на высоком уровне между представителями США и Ирана в Дохе не планируется.

Позже телеканал "Аль-Арабийя" сообщал, что переговоры делегаций США и Ирана в Дохе могут пройти в среду, но они будут непрямыми.

Хроника 28 февраля – 01 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Джаред Кушнер Иран США Стив Уиткофф Дональд Трамп
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