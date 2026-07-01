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ЕС отменяет пошлины на американские промышленные товары

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз в среду отменяет пошлины на импортируемые промышленные товары из США, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня ЕС ликвидирует пошлины на импорт промышленных товаров из США", - написала она в соцсети Х.

"Это хорошие новости для трансатлантической торговли. Больше предсказуемости. Больше выбора. И лучше цены для компаний и потребителей в ЕС", - отметила фон дер Ляйен.

25 июня Совет ЕС объявил, что официально принял два регламента, реализующие обязательства по пошлинам, изложенные в совместном заявлении ЕС и США от 21 августа 2025 года.

В коммюнике Совета ЕС говорилось, что эти регламенты отменяют оставшиеся таможенные пошлины ЕС на промышленные товары США, вводят преференциальный доступ для некоторых американских морепродуктов и сельскохозяйственной продукции нечувствительного характера посредством тарифных квот и сниженных тарифов, а также продлевают приостановку действия пошлин на импорт омара, включая переработанного омара.

США Урсула фон дер Ляйен ЕС
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