Совет ЕС утвердил тарифные обязательства по совместному заявлению с США

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил, что официально принял в четверг два регламента, реализующие тарифные обязательства, изложенные в совместном заявлении ЕС и США от 21 августа 2025 года.

"Мы привержены прочному и открытому трансатлантическому партнерству с нашим историческим союзником, но открытость должна идти рука об руку с защитой наших интересов. Эти меры обеспечивают и то, и другое, поддерживая стабильные и предсказуемые торговые потоки с США и гарантируя, что ЕС сможет быстро и соразмерно реагировать, когда соглашение не соблюдается или его интересы находятся под угрозой", - заявил министр энергетики, торговли и промышленности председательствующего в Совете ЕС Кипра Михалис Дамианос.

По его словам, Евросоюз посылает "четкий сигнал о том, что Европа открыта миру, но также ясно заявляет о своей приверженности защите бизнеса и работников".

Принятие двух регламентов "завершает законодательный процесс и подтверждает приверженность ЕС стабильным, предсказуемым и взаимовыгодным трансатлантическим торговым отношениям, сохраняя при этом необходимые механизмы защиты европейских экономических интересов", говорится в опубликованном коммюнике совета.

В документе поясняется, что эти регламенты отменяют оставшиеся таможенные пошлины ЕС на промышленные товары США, вводят преференциальный доступ для некоторых американских морепродуктов и сельскохозяйственной продукции нечувствительного характера посредством тарифных квот и сниженных тарифов, а также продлевают приостановку действия пошлин на импорт омара, включая переработанного омара.

"Регламенты также содержат усиленные защитные и приостановительные механизмы. В частности, регламенты предусматривают специальный защитный механизм, позволяющий (Европейской - ИФ) комиссии оперативно реагировать в случаях значительного увеличения импорта, причиняющего или угрожающего причинить серьезный ущерб операторам ЕС, и укрепляют способность Евросоюза приостанавливать действие тарифных преференций в случаях, когда США не соблюдают свои обязательства, подрывают цели совместного заявления или иным образом нарушают сбалансированные торговые отношения, в том числе посредством дискриминационных мер", - заявили в Брюсселе.

Оба регламента будут подписаны и опубликованы в "Официальном журнале" ЕС и вступят в силу на следующий день после их публикации. Основной регламент перестанет действовать в конце 2029 года. К 30 июня 2029 года Еврокомиссия представит "всестороннюю оценку его влияния на торговые потоки между ЕС и США, таможенные пошлины и экономические последствия, в том числе для малых и средних предприятий", и сопроводит ее законодательным предложением о расширении применения регламента, где это необходимо.