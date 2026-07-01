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Досрочные выборы президента Южной Осетии назначены на 18 сентября

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Парламент Южной Осетии в среду единогласно определил дату досрочных президентских выборов - они пройдут 18 сентября.

Соответствующее постановление направлено для публикации в СМИ.

23 июня глава республики Алан Гаглоев подал в отставку и перешел на должность советника президента РФ.

Временно исполняет полномочия президента Южной Осетии до выборов председатель правительства Марата Камболов.

Согласно последним поправкам в избирательное законодательство республики, гражданин, досрочно прекративший исполнение полномочий президента в результате отставки, не может быть выдвинут кандидатом на выборах, назначенных в связи с такими обстоятельствами.

Это означает, что Гаглоев не сможет участвовать в последующих выборах, назначенных после его отставки.

Алан Гаглоев Южная Осетия
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