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Президент России пожелал успехов Камболову на выборах президента Южной Осетии

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет поддерживать исполняющего обязанности президента Южной Осетии Марата Камболова и пожелал ему успехов на будущих выборах.

"Единственное, что, конечно, хочу пожелать успехов в будущих электоральных событиях в Южной Осетии и выразить надежду на то, что вас поддержат жители республики, а вы, в свою очередь, оправдаете их доверие. Со своей стороны будем делать всё для того, чтобы вас поддержать", - сказал он на встрече с Камболовым.

Он предложил Камболову поговорить о приоритетах развития Южной Осетии, и поискать пути решения стоящих перед республикой задач.

Камболов поблагодарил Путина за особое отношение к народу Южной Осетии. "Что касается нашего народа, он ориентирован на Российскую Федерацию. Каждое событие, каждый вопрос обсуждаем. Роль РФ для Южной Осетии велика", - сказал он.

На прошлой неделе инициативная группа единогласно выдвинула Камболова кандидатом в президенты Южной Осетии на выборах 18 сентября 2026 года. И.о. президента Камболов идет на выборы как самовыдвиженец.

По данным ЦИК, Камболов стал первым кандидатом, документы которого представлены в Центральную избирательную комиссию для выдвижения на должность президента Южной Осетии.

Временное исполнение обязанностей президента Южной Осетии было возложено, согласно конституции республики, на председателя правительства Марата Камболова после того, как 23 июня Алан Гаглоев объявил о снятии с себя президентских полномочий. Вслед за этим он был назначен советником президента России.

Владимир Путин Южная Осетия Марат Камболов
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