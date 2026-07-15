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Главы МИД Узбекистана и Туркменистана обсудили сотрудничество в торговле и транспорте

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В ходе состоявшегося в Ашхабаде очередного раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Узбекистана обсуждены перспективы сотрудничества в торгово-экономической и транспортной сферах, сообщается на сайте туркменского МИД.

Туркменскую делегацию возглавил министр иностранных дел Рашид Мередов, узбекскую - глава МИД Республики Бахтиёр Саидов.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления туркмено-узбекского стратегического партнёрства, рассмотрев состояние и перспективы двустороннего взаимодействия.

Подчёркнута необходимость дальнейшей диверсификации взаимной торговли, расширения инвестиционного взаимодействия и повышения эффективности деятельности Совместной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Предметно рассмотрены перспективы развития транспортно-транзитной взаимосвязанности, формирования новых международных транспортных коридоров, совершенствования логистической инфраструктуры, а также углубления сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и цифровой экономике, отмечается в сообщении МИД.

Туркменистан Узбекистан
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