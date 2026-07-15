CENTCOM сообщил о завершении новой серии военных ударов по Ирану

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - ВС США завершили очередную серию ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"В ходе 90-минутной серии ударов силы CENTCOM запустили высокоточные боеприпасы по системам береговой обороны и местам хранения и запуска крылатых ракет на острове Большой Томб", - говорится в сообщении.

По оценке командования, удары еще больше подорвали способность Ирана атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе.