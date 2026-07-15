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Индия в мае нарастила импорт СПГ на фоне жаркой погоды

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Индия в мае 2026 года импортировала 2,236 млн тонн сжиженного природного газа, что на 3% больше, чем в мае 2025 года (2,162 млн тонн), сообщает Министерство торговли и промышленности. Предыдущие три месяца страна снижала импорт.

Вследствие географического расположения Индия традиционно много газа получала с Ближнего Востока, поставки откуда сократились из-за боевых действий. С апреля полностью прекратился импорт из Катара.

Ситуация осложняется еще и погодными условиями - более сильной, чем в прошлом году, жарой. Эксперты Wood Mackenzie отмечают, что страна оптимизирует использование природного газа: сокращает производство карбамида, переводит, где это возможно, отрасли на альтернативные метану виды топлива и сырья - пропан, мазут, нафту.

В мае крупнейшим поставщиком СПГ в Индию стали США 846 тысяч тонн, или 38% поставок, а также Нигерия, Оман и Ангола. Примечательна одна крупнотоннажная поставка СПГ из Китая.

По итогам 2025 года Индия занимает пятое место в мире по объему импорта СПГ, следуя за Китаем, Японией, Южной Кореей и Францией. Сейчас в республике работают семь приемных терминалов общей мощностью 48 млн тонн в год.

Катар Индия Wood Mackenzie СПГ Ближний Восток
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