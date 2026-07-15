Спецпосланник США обсудил поставки нефти из Ирака в Сирию в обход Ормузского пролива

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Посол США в Турции, спецпосланник США по Сирии и Ираку Том Баррак и представители сирийских, иракских властей провели переговоры о поставках нефти из Ирака в Сирию в обход Ормузского пролива, сообщает в среду The National со ссылкой на источники.

"Баррак провел переговоры с властями обеих стран, а также с компанией Chevron, о том, как возобновить работу трубопровода, ведущего из Ирака на западное побережье Сирии", - передает издание.

Они отметили, что хотя изучается также возможность строительства новых нефтепроводов, в эпицентре внимания нефтепровод из Киркука в Ираке в порт Банияс в Сирии: построенный в 1952 году он был закрыт Ираком во время ирано-иракской войны 1980 - 1988 годов, а после вторжения США в Ирак в 2003 году объект получил серьезные повреждения и сейчас не функционирует. Значительную его часть придется перестроить, завести новое оборудование, поясняет газета.

По словам собеседников газеты, кроме Chevron, за последние недели интерес к Сирии в качестве потенциального перевалочного пункта для экспорта нефти проявили компания TotalEnergies, базирующаяся в Лос-Анджелесе инвестиционная фирма TI Capital и катарская UCC Holding.

Еще один вариант, изучаемый в Багдаде, построить нефтепровод из Барсы в Хадиту на севере, с ответвлениями в Сирию, Иорданию или Турцию. В данный момент Ирак располагает одним крупным нефтепроводом - из Киркука в турецкий порт Джейхан на Средиземном море; однако страна сильно зависит от поставок через Ормузский пролив, и ее нефтяной экспорт упал на 60% с начала конфликта в регионе.

Однако, уточняет The National, прокладка нефтепроводов в Сирии, через восток страны, будет сопряжена с рисками из-за сохраняющейся там активности ячеек террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

За 2025 год власти США сняли ограничения на работу американских нефтяных компаний в Сирии.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Ирака Али аз-Зейди заявил о планах заключить масштабные соглашения в нефтяной сфере в течение двух недель.