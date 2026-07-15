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Германия будет участвовать в учениях "коалиции желающих" в Польше

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Германия примет участие в учениях "коалиции желающих", которые пройдут осенью в Польше, заявил представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

"Германия примет участие в этих учениях. Правительство изучает, в какой форме будет осуществляться это участие", - сказал Корнелиус агентству DPA, его слова приводят польские СМИ.

Он добавил, что детали участия Германии в учениях будет обсуждаться в пятницу на заседании германо-французского Совета безопасности и обороны.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что в Польше осенью этого года пройдут военные учения "коалиции желающих" с участием британских и французских войск. "Эти учения призваны подготовить всю коалицию к обеспечению безопасности в регионе и на Украине. Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность", - сказал он. Позже глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш анонсировал участие в учениях также США и Турции.

Германия Польша Украина
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