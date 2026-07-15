Boeing в I полугодии увеличил поставки самолетов на 12% г/г

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Американский аэрокосмический концерн Boeing Co. в первом полугодии увеличил поставки самолетов клиентам примерно на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, она поставила 314 коммерческих самолетов по сравнению с 280 за январь-июнь 2025 года.

В июне Boeing отправил 64 самолета (против 60 годом ранее).

Совокупный объем заказов компании на конец июня составлял 6,202 тыс. лайнеров.

В прошлом месяце Boeing получил заявки на 121 самолет. Всего с начала года было заказано 445 лайнеров, тогда как общее число заказов с учетом отмен и других изменений составило 386 самолетов.