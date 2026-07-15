Поиск

Boeing в I полугодии увеличил поставки самолетов на 12% г/г

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Американский аэрокосмический концерн Boeing Co. в первом полугодии увеличил поставки самолетов клиентам примерно на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, она поставила 314 коммерческих самолетов по сравнению с 280 за январь-июнь 2025 года.

В июне Boeing отправил 64 самолета (против 60 годом ранее).

Совокупный объем заказов компании на конец июня составлял 6,202 тыс. лайнеров.

В прошлом месяце Boeing получил заявки на 121 самолет. Всего с начала года было заказано 445 лайнеров, тогда как общее число заказов с учетом отмен и других изменений составило 386 самолетов.

Boeing
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Баффет отметил усложнение поиска возможностей для долгосрочного инвестирования в акции

Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1,69 млн баррелей

 Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1,69 млн баррелей

Индия в мае нарастила импорт СПГ на фоне жаркой погоды

CENTCOM сообщил о завершении новой серии военных ударов по Ирану
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10535 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов