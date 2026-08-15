Власти Марокко задержали несколько десятков нелегалов при попытке пересечь границу с Сеутой

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники марокканских сил безопасности в субботу пресекли попытку 111 мигрантов, в основном выходцев из стран Африки к югу от Сахары, добраться до границы с расположенным на севере Африки испанским городом Сеута, 61 человек задержан за подстрекательство к незаконной миграции, сообщили агентству EFE источники в правоохранительных органах Марокко.

Ранее представители марокканских сил безопасности сообщили EFE о проведении спецоперации в ночь на субботу в горной местности к юго-западу от Сеуты.

По данным испанских властей, ситуация на границе Марокко с испанскими городами Сеутой и Мелильей продолжает оставаться спокойной. И испанская, и марокканская сторона границы находится под усиленным контролем спецслужб двух стран. Они патрулируют как наземную, так и морскую территорию по обеим сторонам границы. Патрулирование осуществляется и с воздуха.

Ранее на этой неделе в МВД Марокко заявили, что в последние дни в различных соцсетях появлялись призывы к массовому переходу границы с Сеутой 15 августа.

Власти Марокко направили тысячи военнослужащих для участия в операции по обеспечению безопасности границы страны в районе расположенных в Африке испанских городов Сеута и Мелилья после того, как 30-31 июля десяткам тысяч нелегалов удалось пересечь границу.