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В Польше открыли самую высокую в Европе статую Девы Марии

В Польше открыли самую высокую в Европе статую Девы Марии
Фото: Doris Heimann/picture alliance via Getty Images

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В польской деревне Конотоп возвели статую Девы Марии, высота которой с пьедесталом составляет 55,6 м. Высота пьедестала составляет примерно 15 м. Как сообщает Associated Press, это самая высокая такая статуя в Европе.

В пьедестале также расположена смотровая площадка.

Для сравнения высота статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро составляет 38 метров с пьедесталом.

Более высокая статуя Девы Марии существует, но не в Европе. Монумент на Филиппинах составляет 98 метров.

В деревне проживают менее 150 человек. Строительство финансировалось за счет состоятельных меценатов.

Местные власти надеются, что статуя станет популярным местом у паломников и туристов.

Польша
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