Венгрия хочет получить еще на год исключение из санкций для закупок энергоресурсов у РФ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Венгрии желает, чтобы США сделали для него исключение из санкционного режима еще на год с целью продолжить импорт нефти и газа из России, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на главу венгерского МИД Аниту Орбан.

Орбан отметила, что Будапешт работает над продлением данного разрешения на период после ноября 2026 года, когда он должен истечь. Она уточнила, что венгерской компании MOL требуется больше времени для диверсификации источников получения энергоресурсов.

В ноябре 2025 года сообщалось, что Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) сделало для венгерской MOL исключение из санкционного режима для продолжения закупок нефти "ЛУКОЙЛа" до 21 ноября 2026 года. Агентство Bloomberg отмечало, что тогдашний премьер Венгрии Виктор Орбан предполагал готовность США продлить исключение через год.