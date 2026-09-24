В СБ Армении не хотят связывать наличие российской базы в Гюмри с угрозой со стороны Турции

Угрозы со стороны Анкары секретарь СБ Симонян с 8 августа больше не видит

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян заявил журналистам, что не видит угрозы суверенитету Армении со стороны Турции.

"Я не вижу угрозы суверенитету Армении со стороны Турции. С 8 августа я вообще не вижу никакой угрозы. Я не хочу связывать присутствие российской военной базы с Турцией", - сообщил он.

На вопрос, будет ли нормализация армяно-турецких отношений означать вывод российской военной базы из Армении и российских пограничников с этого участка границы, Симонян ответилл: "Я не знаю, если бы этого (нормализации армяно-турецких отношений - ИФ) не произошло, было бы присутствие военной базы здесь необходимым для безопасности Армении или нет".

"Есть мнение, что, наоборот, это представляло угрозу. Не думаю, что одно следует связывать с другим. Это тема для обсуждения, которую подняла российская сторона, и армянская сторона готова к этому с любым исходом", - отметил глава СБ.

Он напомнил, что вопрос размещения военной базы поднял президент России: "Предполагаю, что у них есть какое-то предложение или, возможно, они думают, что хотят уйти. Это также приемлемый для нас вариант".

17 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов обсудить условия пребывания в стране российской 102-й военной базы. "События сентября 2022 года показали, что 102-я военная база не имеет жизненно важного значения для безопасности Армении. Если Россия решит вывести ее, мы не будем возражать. Если хотят не выводить, готовы обсудить этот вопрос. Мы готовы обсудить условия пребывания в Республике Армения не нужной нам базы", - сказал он.