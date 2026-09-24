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Марина Влади умерла в возрасте 88 лет

Марина Влади умерла в возрасте 88 лет
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Марина Влади - актриса и певица, последняя жена Владимира Высоцкого - умерла в возрасте 88 лет, сообщает в четверг AFP.

Родные Влади сообщили, что она умерла в окружении родных и питомцев.

Одна из ведущих фигур французского кинематографа, Влади известна по ролям в фильмах Марко Феррери "Супружеская постель", за который она получила премию "Лучшая актриса" на Каннском кинофестивале в 1963 году, и Жан-Люка Годара "Две или три вещи, которые я знаю о ней". Актриса также работала с Орсоном Уэллсом над фильмом "Фальстаф".

Влади сделала международную карьеру, снявшись в десятках фильмов за свою жизнь.

Марина Влади была женой советского актера и поэта Владимира Высоцкого. Они познакомились в 1967 году, официально зарегистрировали брак в 1970 году. Их брак длился до смерти Высоцкого в 1980 году.

Марина Влади
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Марина Влади умерла в возрасте 88 лет

 Марина Влади умерла в возрасте 88 лет

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