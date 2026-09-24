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Нетаньяху полагает, что в Иране произойдет смена режима

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Иран ожидает смена правящего режима, предположил в четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Этот злой режим падет", - сказал он, выступая на ГА ООН.

По мнению Нетаньяху, подобное может произойти раньше, чем многие ожидают.

Израильский премьер полагает, что подобные события могут спровоцировать сами жители Ирана.

С похожими оценками Нетаньяху выступал ранее в этом году - во время совместной военной операции США и Израиля против Тегерана.

Биньямин Нетаньяху Израиль Иран США
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