Нетаньяху полагает, что в Иране произойдет смена режима

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Иран ожидает смена правящего режима, предположил в четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Этот злой режим падет", - сказал он, выступая на ГА ООН.

По мнению Нетаньяху, подобное может произойти раньше, чем многие ожидают.

Израильский премьер полагает, что подобные события могут спровоцировать сами жители Ирана.

С похожими оценками Нетаньяху выступал ранее в этом году - во время совместной военной операции США и Израиля против Тегерана.