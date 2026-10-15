В ЕП заявили, что не станут утверждать без обсуждения проект долгосрочного бюджета ЕС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола заявила, что негибкая долгосрочная финансовая программа ЕС на 2028-2034 гг. не только свяжет руки при решении стоящих перед Евросоюзом задач, но и поставит очень непростые вопросы, когда настанет пора в 2029 году отчитаться перед избирателями о том, что сделано.

"Конечно, переговоры пока на ранней стадии. Конечно, переговоры никогда не бывают легкими. Но мой посыл таков: никогда не стоит недооценивать Европейский парламент, ведь мы не станем слепо принимать решения Совета ЕС", - сказала Метсола в четверг на пресс-конференции после традиционного выступления председателя ЕП перед европейскими лидерами на саммите ЕС, который проходит в Брюсселе.

"Я четко это обозначила - и, полагаю, лидеры это прекрасно понимают, - во-первых, что парламент не является и никогда не будет "штамповочным органом", который просто утверждает всё без обсуждения. Во-вторых, в нынешнем составе парламента крайне сложно сформировать большинство", - добавила глава ЕП.

Ей был задан вопрос, действительно ли Европарламент может отвергнуть семилетний бюджет ЕС, когда лидеры достигнут по нему соглашения, учитывая, что позиция ЕП сильно расходится с тем, чего они хотят, тогда как и самим руководителям стран Евросоюза будет непросто договориться.

"Дело не только в разногласиях между парламентом и советом. Серьезные противоречия существуют и между самими государствами-членами. Не стоит недооценивать глубину этих расколов - они останутся очевидными в обозримом будущем", - отметила Метсола.

"Если взглянуть на ситуацию, в которой мы оказываемся после каждого лета, а особенно после этого последнего, то, будем честны, дальше будет только сложнее", - констатировала глава ЕП.

А граждане ЕС, по ее словам, хотят, чтобы Европа стала более конкурентоспособной, чтобы у них было больше защиты, а у институтов ЕС - больше гибкости.

Среди наиболее сложных пунктов повестки нынешнего саммита - бюджет ЕС на 2028-2034 гг.

Издание Politico написало в четверг, что председателю Европейского совета Антониу Коште предстоит пройти на этом саммите "самое серьезное испытание за почти два года его пребывания на посту".

"Взяв на себя руководство переговорами между конфликтующими правительствами стран ЕС по поводу следующего семилетнего бюджета союза, Кошта намерен добиться заключения соглашения до конца текущего года. Это позволило бы не только избежать сложностей, связанных с чередой важных национальных выборов в следующем году, но и продемонстрировать его значимый успех", - говорится в комментарии издания.

При этом оно указывает на то, что утверждение долгосрочного союзного бюджета до конца нынешнего года наталкивается на труднопреодолимые препятствия, в том числе внутриполитические проблемы в странах ЕС.

Ключевую роль в преодолении тупика призваны сыграть Берлин и Париж, однако, как отмечают авторы публикации, позиции канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона внутри их собственных стран сейчас крайне слабы.

График, предложенный Коштой, также находится под угрозой из-за выборов в Испании, назначенных на 29 ноября. Согласно опросам, премьер-министр Педро Санчес, скорее всего, проиграет. Испанские выборы добавляют неопределенности в преддверии специального саммита ЕС по бюджету, предварительно запланированного на 26 ноября.

"Скорее всего, он состоится. А там посмотрим, что будет предложено к обсуждению", - приводит Politico слова высокопоставленного представителя ЕС.