Глава Банка Франции видит возможность сократить дефицит бюджета до 3% ВВП

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Франция "наводит порядок в собственном доме" и способна существенно сократить обременительный бюджетный дефицит в ближайшие годы, несмотря на политическую напряженность в стране, заявил CNBC глава Банка Франции Эммануэль Мулен.

В 2025 году дефицит бюджета составил 5,1% ВВП, что превышает рекомендуемый Евросоюзом показатель в 3% ВВП. Опасения инвесторов, связанные с тем, что политическая нестабильность помешает стране взять дефицит под контроль, оказывают давление на рынок французских гособлигаций, доходности которых находятся на многолетних максимумах. Это усугубляет давление на глобальный долговой рынок, вызванное войной США с Ираном и связанным с ней усилением инфляционного давления.

Мулен заявил, что, по его мнению, рост стоимости госзаимствований в последние месяцы не связан с изменением бюджетной ситуации во Франции.

"Дело именно в политической неопределенности и в том, будет ли принят бюджет, предусматривающий дефицит в размере 5% ВВП - целевой показатель правительства, - сказал он. - Я думаю, важно успокоить рынки, важно принять бюджет, который обеспечит соблюдение этого показателя".

Мулен отметил, что в прошлом французским правительствам удавалось добиваться оздоровления государственных финансов и резко сокращать дефицит. Однако в настоящее время проводить необходимые изменения сложнее из-за высоких расходов на обслуживание государственного долга, добавил глава он.

"Он увеличивается примерно на 10 млрд евро в год, и нам нужно учитывать это при бюджетной консолидации, - сказал Мулен. - Но я думаю, что вернуться к дефициту в 3% ВВП в 2029 году, как планирует правительство, возможно".

Правительство Франции во главе с премьер-министром Себастьеном Лекорню недавно представило проект бюджета на 2027 год, однако, вероятно, столкнется с трудностями при его рассмотрении в политически расколотом Национальном собрании. Проект бюджета предусматривает сокращение расходов на 54 млрд евро.