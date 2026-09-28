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Politico сообщает о зашедших в тупик переговорах о бюджете ЕС на 2028-2034 годы

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Государства ЕС зашли в тупик в вопросе принятия следующего долгосрочного бюджета союза на 2028-2034 годы, и шансы на заключение соглашения в этом году тают, сообщает в понедельник Politico со ссылкой на служебный документ немецких дипломатов.

"Никаких возможных точек для компромисса выявить не удалось" в ходе недавней встречи министров по европейским делам, приводит издание вывод из документа от 22 сентября.

Согласно документу, ощутимого прогресса по вопросу нет, несмотря на многомесячные переговоры министров и дипломатов по долгосрочному финансовому плану ЕС. Это усиливает давление на лидеров Евросоюза: им придется либо пересмотреть свою позицию на саммите ЕС 15 октября, либо признать, что в этом году соглашения не будет.

"Документ свидетельствует о том, что в Берлине берут верх силы, выступающие за сокращение расходов. Они настаивают на том, что "финансовый маневр" в рамках долгосрочного бюджета должен определяться "чистыми донорами", то есть более богатыми государствами ЕС", - говорится в публикации.

Непримиримые позиции сторон означают, что двусторонние переговоры не принесли никаких сюрпризов, отмечается в документе. Это вынуждает председательствующую в Совете ЕС Ирландию призывать страны союза искать компромисс.

Ирландия работает в условиях жестких сроков. К началу октября она должна подготовить очередные переговорные предложения, так называемый negobox, который ляжет в основу дискуссии между лидерами. Ирландии приходится выполнять "сложнейшую задачу по поиску компромисса", констатируют авторы документа.

ЕС
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