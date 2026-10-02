Politico сообщает об обеспокоенности ЕС ослаблением позиции канцлера Мерца

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз больше не может закрывать глаза на проблемы, с которыми столкнулся германский канцлер Фридрих Мерц, пишет в пятницу Politico.

"После череды унизительных поражений на выборах, в ходе которых ультраправые добились исторических успехов, и на фоне внутренних разногласий в правящей коалиции по вопросам социальной политики, партнеры по ЕС начинают готовиться к сценарию, при котором канцлер Германии может лишиться своего поста или, по крайней мере, будет отвлечен от дел в ближайшие решающие месяцы", - отмечает издани

Оно ссылается на нескольких дипломатов и чиновников ЕС, пожелавших сохранить свою анонимность.

По словам некоторых из них, осведомленных о ходе дискуссий, правительства двух европейских стран даже провели внутренние совещания, чтобы просчитать последствия возможного завершения канцлерства Мерца для формирования политики ЕС.

В Брюсселе к этой перспективе также относятся со всей серьезностью. Мерц возглавляет крупнейшую экономику Евросоюза и выступает главным переговорщиком от лица состоятельных стран, стремящихся ограничить расходы в рамках предложенного семилетнего бюджета ЕС объемом 2 трлн евро. Он также является одним из инициаторов усилий ЕС по спасению тяжелой промышленности Европы, напоминает Politico.

"Любые споры вокруг фигуры канцлера Германии ослабляют роль страны в ЕС и на мировой арене", - приводит издание слова Вильгельма Гебхарда, депутата Бундестага от правящей партии ХДС, которую возглавляет Мерц.

Учитывая, что Франция также сталкивается с ростом популярности ультраправых, а предстоящие в следующем году президентские выборы могут привести к власти евроскептика Марин Ле Пен, мало кто в Брюсселе рад перспективе того, что Германия - второй ключевой игрок ЕС - уйдет во внутренние проблемы или сорвет важные переговоры, рассуждают авторы публикации.

"Работа по планированию действий на случай непредвиденных обстоятельств (...) началась после того, как Берлин в течение нескольких месяцев подавал противоречивые сигналы по вопросам политики ЕС, в частности, касающимся норм выбросов автомобилей и предлагаемого запрета на использование социальных сетей детьми. Даже если Мерц сохранит свой пост, политическая нестабильность уже осложняет работу Берлина над важнейшими инициативами Евросоюза", - приводит издание мнение своих источников.

Худшим сценарием для Брюсселя стало бы отсутствие лидера в Германии или приход к власти ультраправого правительства. Однако в краткосрочной перспективе такой вариант считается практически невозможным, поскольку ни одна из основных политических сил не заинтересована в новых выборах, пока ультраправая партия "Альтернатива для Германии" лидирует в опросах общественного мнения, констатирует Politico.

Хотя сам Мерц может быть вынужден уйти в отставку из-за падения своей популярности, его немедленно сменит преемник либо из его правоцентристской партии ХДС, либо от партнера по коалиции - левоцентристской СДПГ. Это должно вселить в Брюссель уверенность в том, что "у руля всегда будет кто-то стоять", отметил один из собеседников издания.