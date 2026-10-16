ВМС США вернули авианосец "Джордж Буш" на Ближний Восток

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Американский авианосец USS George Bush после визита в Таиланд для отдыха экипажа и пополнения припасов вернулся в район Аравийского моря в состав корабельной группы, выполняющей задачи к юго-востоку от берегов Ирана, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Авианосец USS George H.W. Bush патрулирует Аравийское море после недавнего визита в Таиланд. Экипаж корабля и находящийся на его борту личный состав - всего 5000 человек - продолжают выполнять задачи по поддержке операций Центрального командования США (CENTCOM) на Ближнем Востоке в рамках планового развертывания", - говорится в сообщении.

Теперь в регионе вновь после короткого перерыва действуют две американские авианосные ударные группы, возглавляемые авианосцами USS George Washington и USS George Bush.

По данным Военно-морского института Соединенных Штатов, помимо двух авианосцев, на каждом из которых размещено по 48 истребителей, вблизи Ирана размещены также девять ракетных эсминцев и три больших десантных корабля с экспедиционным батальоном морской пехоты.

Кроме того, в районе Красного моря на фоне йеменского конфликта действуют два американских эсминца. Еще пять эсминцев и крейсер ВМС США находятся в северо-западной части Индийского океана.