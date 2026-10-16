Поиск

ВМС США вернули авианосец "Джордж Буш" на Ближний Восток

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Американский авианосец USS George Bush после визита в Таиланд для отдыха экипажа и пополнения припасов вернулся в район Аравийского моря в состав корабельной группы, выполняющей задачи к юго-востоку от берегов Ирана, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Авианосец USS George H.W. Bush патрулирует Аравийское море после недавнего визита в Таиланд. Экипаж корабля и находящийся на его борту личный состав - всего 5000 человек - продолжают выполнять задачи по поддержке операций Центрального командования США (CENTCOM) на Ближнем Востоке в рамках планового развертывания", - говорится в сообщении.

Теперь в регионе вновь после короткого перерыва действуют две американские авианосные ударные группы, возглавляемые авианосцами USS George Washington и USS George Bush.

По данным Военно-морского института Соединенных Штатов, помимо двух авианосцев, на каждом из которых размещено по 48 истребителей, вблизи Ирана размещены также девять ракетных эсминцев и три больших десантных корабля с экспедиционным батальоном морской пехоты.

Кроме того, в районе Красного моря на фоне йеменского конфликта действуют два американских эсминца. Еще пять эсминцев и крейсер ВМС США находятся в северо-западной части Индийского океана.

ВМС США Ближний Восток Джордж Буш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Как минимум 34 ученика погибли из-за обрушения крыши в пакистанской школе

 Как минимум 34 ученика погибли из-за обрушения крыши в пакистанской школе

Что произошло за день: четверг, 15 октября

OFAC продлило лицензию на сделки с зарубежными АЗС "ЛУКОЙЛа" до 24 апреля 2027 г.

Власти Бразилии расследуют причину сильных пожаров в тропических лесах Амазонии

 Власти Бразилии расследуют причину сильных пожаров в тропических лесах Амазонии

CNN узнал, что у Украины закончились ракеты для Patriot

Аэропорт Эр-Рияда за октябрь 20 раз подвергался ударам хуситов

ОАЭ выдали РФ подозреваемого в незаконных валютных операциях

Мерц заявил, что не подаст в отставку, несмотря на проигрыш ХДС на выборах

В Белом доме непублично признают, что дизель подорожал из-за конфликта США с Ираном

 В Белом доме непублично признают, что дизель подорожал из-за конфликта США с Ираном

Глава МИД РФ полагает, что украинский конфликт будет решаться на поле боя
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12330 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3907 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов