Испанская правая "Народная партия" заявила о победе на парламентских выборах

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Оппозиционная правая "Народная партия" в ночь на понедельник объявила себя победителем парламентских выборов в Испании.

"Народная партия побеждает на выборах, и Альберто Нуньес Фейхоо станет премьером Испании", - говорится в сообщении на странице партии в соцсети X.

По итогам обработки 70% бюллетеней "Народная партия", лидером которой является Нуньес Фейхоо, получает 134 места в нижней палате парламента, еще 50 у ее союзников из партии "Голос", два - у правого "Союза народа Наварры". Для получения большинства в парламенте требуется не менее 176 мест.

У социалистов во главе с премьером Испании Педро Санчесом 117 мест. Еще несколько десятков мест ему могут обеспечить союзники.

Кроме того, согласно первым данным, правые партии побеждают и на выборах в сенат.

У испанских СМИ тоже нет сомнений в победе правых на выборах. Так, "Паис", "А-Бэ-Сэ" и другие крупные испанские газеты уже пишут о победе Нуньеса Фейхоо. Аналогичные заголовки - у испанской телерадиокомпании RTVE.