Поиск

В КСИР заявили о готовности противостоять американским угрозам на всех фронтах

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что его силы готовы противостоять американским угрозам на суше, на море и в воздухе, передает агентство Fars.

"Мы готовы на всех направлениях - сухопутном, военно-морском, воздушном, в сфере противовоздушной обороны и безопасности - по всей территории страны. Нами создан мощный оборонительный рубеж", - сказал заместитель главнокомандующего КСИР генерал-майор Мостафа Изади.

"Положение противника неустойчиво, и он всякий раз выдвигает новые претензии, чтобы скрыть это", - добавил генерал.

Изади также напомнил о последствиях военного вторжения США в Ирак и Афганистан, подчеркнув, что в обеих странах американские войска "поспешно бежали".

Хроника 28 февраля – 16 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россиянин экстрадирован из Швеции в США по обвинению в обходе антироссийских санкций

 Россиянин экстрадирован из Швеции в США по обвинению в обходе антироссийских санкций

США рассматривают возможность применения мощнейшей неядерной авиабомбы против Ирана

Четыре человека погибли в результате стрельбы в начальной школе в США

 Четыре человека погибли в результате стрельбы в начальной школе в США

Грузовой поезд врезался в микроавтобус с пассажирами у въезда в тоннель под Ла-Маншем

Как минимум 34 ученика погибли из-за обрушения крыши в пакистанской школе

 Как минимум 34 ученика погибли из-за обрушения крыши в пакистанской школе

Что произошло за день: четверг, 15 октября

OFAC продлило лицензию на сделки с зарубежными АЗС "ЛУКОЙЛа" до 24 апреля 2027 г.

Власти Бразилии расследуют причину сильных пожаров в тропических лесах Амазонии

 Власти Бразилии расследуют причину сильных пожаров в тропических лесах Амазонии

CNN узнал, что у Украины закончились ракеты для Patriot

Аэропорт Эр-Рияда за октябрь 20 раз подвергался ударам хуситов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3909 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12331 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов