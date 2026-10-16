В КСИР заявили о готовности противостоять американским угрозам на всех фронтах

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что его силы готовы противостоять американским угрозам на суше, на море и в воздухе, передает агентство Fars.

"Мы готовы на всех направлениях - сухопутном, военно-морском, воздушном, в сфере противовоздушной обороны и безопасности - по всей территории страны. Нами создан мощный оборонительный рубеж", - сказал заместитель главнокомандующего КСИР генерал-майор Мостафа Изади.

"Положение противника неустойчиво, и он всякий раз выдвигает новые претензии, чтобы скрыть это", - добавил генерал.

Изади также напомнил о последствиях военного вторжения США в Ирак и Афганистан, подчеркнув, что в обеих странах американские войска "поспешно бежали".