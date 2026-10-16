США продолжают переговоры с Россией и Китаем о сокращении ядерных арсеналов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация обсуждает с Россией и Китаем вопрос сокращения арсеналов ядерного оружия.

"Я бы с радостью пошёл на денуклеаризацию, если бы это было возможно. Но мы действительно ведём переговоры об этом с Россией и Китаем", - сказал Трамп в интервью Newsmax.

По его словам, три страны "много говорят" о сокращении ядерных вооружений. Подробностей он не привел.