Ракета SpaceX отправила на орбиту группу американских военных спутников

По данным экспертов, это очередная партия разведывательных аппаратов Starshield

Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Американская ракета Falcon 9 в пятницу стартовала на орбиту с миссией USSF-481 в интересах Космических сил США, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Данные о полезной нагрузке строго засекречены. По данным американских экспертов, речь идет о группе спутников Starshield, которые используются для отслеживания целей, оптической и радиоэлектронной разведки, предупреждения о ракетных пусках и защищённой связи.

Запуск ракеты был осуществлен со стартового комплекса на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Полезная нагрузка будет размещена на низкой околоземной орбите.