В Канаде три человека погибли, 19 пострадали в ДТП с участием двух автобусов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Три человека погибли, еще 19 получили травмы в результате крупного ДТП в городе Калгари на западе Канады, где днем в четверг произошла цепная авария с возгоранием двух городских автобусов. Об этом сообщает AP со ссылкой на местные власти.

По данным полиции, инцидент начался после того, как один из автобусов врезался в легковой автомобиль, который затем столкнулся с другими машинами. После первичного удара автобус выехал на перекресток и протаранил другой автобус, стоявший на остановке. Второй автобус загорелся и, продолжая движение, столкнулся еще с тремя транспортными средствами.

По предварительной информации, второй автобус работал на природном газе, что могло стать причиной сильного возгорания. На опубликованных в сети видеозаписях видно, что крыша автобуса полностью охвачена огнём, над местом аварии поднимается густой дым.

Всего пострадали 19 человек, десять из них были доставлены в больницы. Среди раненых - сотрудник полиции. Три человека погибли на месте.

Мэр Калгари Джероми Фаркас сообщил, что по факту происшествия будет проведено всестороннее расследование.