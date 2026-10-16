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Фондовые индексы США завершили торги в плюсе

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в плюсе.

Растущие опасения трейдеров относительно чрезмерных расходов технологических компаний на разработки в сфере ИИ привели к оттоку средств из этого сектора и их перекладыванию инвесторами в наиболее надежные сегменты рынка. Благодаря этому уверенно подорожали, в частности, акции компаний потребительского и медицинского секторов.

В числе лидеров роста среди компонентов Dow Jones оказались бумаги Nike Inc. (+5,2%), Home Depot Inc. (+4,3%), Sherwin-Williams Co. (+3,8%), UnitedHealth Group Inc. (+2,8%).

Рыночная стоимость Eli Lilly & Co. увеличилась на 3,6%, McDonald's Corp. - на 1,8%, Walmart Inc. - на 1,5%.

Опубликованные в среду и четверг статданные показали ускорение темпов роста потребительских цен, а также цен производителей в США в сентябре. Это усилило ожидания дальнейшего повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой, в связи с чем акции компаний, активно использующих заемные средства для развития инфраструктуры искусственного интеллекта, попали под давление.

Бумаги Dell Technologies подешевели по итогам торгов на 6,8%, Hewlett Packard Enterprise - на 7,1%, Advanced Micro Devices - на 1,5%.

Как сообщило в среду министерство труда США, потребительские цены в стране в сентябре выросли на 3,7% в годовом выражении - максимальными темпами с апреля. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предполагал их повышение на 3,6% после августовского подъема на 3,4%.

В четверг ведомство сообщило, что цены производителей (индекс PPI) в США в сентябре увеличились на 6,3% в годовом выражении - максимально с декабря 2022 года. Рост ускорился по сравнению с 5,6% в августе. Эксперты в среднем ожидали их повышения на 5,3%.

"Отчет о ценах производителей вслед за опубликованными в среду данными о потребительских ценах подтверждает, что инфляция в США усиливается на фоне сохраняющейся высокой стоимости энергоносителей, - отмечает руководитель отдела глобальной рыночной стратегии TradeStation Дэвид Рассел. - Цены растут, и Федрезерву, возможно, придётся принять меры".

Акции поставщика решений в сфере облачной инфраструктуры CoreWeave Inc., резко дешевевшие в ходе сессии в четверг, развернулись к росту на заявлениях главы Nvidia Corp. Дженсена Хуана. Он поддержал CoreWeave, инвестором которой является Nvidia, отметив, что финансовое положение этой компании "улучшается с каждым днем". В среду цена акций CoreWeave обвалилась на 15,5% в связи с опасениями по поводу ее долговой нагрузки.

Стоимость бумаг Bank of New York Mellon поднялась на 3,2% благодаря сильной отчетности фининститута: его чистая прибыль в третьем квартале выросла на 20%, выручка - на 12%.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг увеличился на 1,08% - до 52177,69 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,33%, до 7744,06 пункта.

Индекс Nasdaq Composite повысился на 0,08%, составив 26713,03 пункта.

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