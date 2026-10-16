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Европейские рынки акций не показали единой динамики по итогам торгов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы не показали единой динамики по итогам торгов в четверг.

Котировки акций технологических компаний продолжили дешеветь на сигналах увеличения инфляционного давления в США. Опубликованные в среду и четверг статданные показали ускорение темпов роста потребительских цен, а также цен производителей, в стране в сентябре. Это усилило ожидания дальнейшего повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой, в связи с чем, акции компаний, активно использующих заемные средства для развития инфраструктуры искусственного интеллекта, попали под давление.

Темпы инфляции во Франции в прошлом месяце также увеличились, достигнув максимума с января 2024 года. Потребительские цены, гармонизированные со стандартами Евросоюза, выросли на 3,4% в годовом выражении после повышения на 2,6% месяцем ранее, сообщило Национальное статистическое управление Insee.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в четверг поднялся на 0,38% - до 640,16 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 1,08%, германский DAX - 0,33%, французский CAC 40 - 0,78%. Итальянский FTSE MIB потерял 0,72%, испанский IBEX 35 - 0,28%.

Лидером снижения в сводном индексе стали акции немецкого поставщика оборудования для полупроводникового сектора Aixtron (-12,7%).

Бумаги ASM International подешевели на 7,2%, Infineon Technologies - на 5,2%, ASML Holding - на 4,2%, STMicroelectronics - на 3,8%.

Рыночная стоимость финского банка Nordea упала на 7,8%. Фининститут сообщил, что приостанавливает обратный выкуп акций на время проверки Европейским центральным банком его моделей для оценки рисков и стоимости капитала. Кроме того, Nordea отчитался о более низкой, чем ожидали на рынке, операционной прибыли за третий квартал.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 стали акции швейцарского производителя шоколада Barry Callebaut (+7,7%).

Рыночная стоимость шведской Ericsson поднялась на 6,8%. Производитель телекоммуникационного оборудования в июле-сентябре сократил чистую прибыль почти вдвое, при этом его EBIT и выручка оказались лучше прогнозов экспертов.

Бумаги работающей в сфере недвижимости British Land подорожали на 3,6%. Компания представила предварительную оценку результатов за полугодие, завершившееся 30 сентября: ожидается, что ее базовая прибыль увеличилась до 166 млн фунтов стерлингов ($220 млн) с 155 млн фунтов годом ранее, доходы от аренды - на 12% на сопоставимой основе.

Капитализация Pernod Ricard выросла на 0,8%. Один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции в первом квартале 2027 финансового года снизил выручку на 6,3% из-за сокращения продаж в США и Китае, однако показатель превзошел прогнозы аналитиков.

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