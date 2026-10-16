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В НАТО заявили, что Украина продолжает получать ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - На Украину продолжают поступать боеприпасы, в том числе для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, через механизм PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) по закупкам союзниками НАТО американских вооружений, сообщает The Washington Post со ссылкой высокопоставленного офицера НАТО.

Собеседник WP сказал, что PURL работает, боеприпасы для ПВО как ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot по-прежнему поставляют.

Другие источники газеты утверждают, что у Украины практически закончились ракеты от ЗРК Patriot. Также сообщается, что поставки по PURL стали нерегулярными с мая, уверенности в получении грузов нет.

CNN со ссылкой на источники 15 октября информировал, что украинские военные израсходовали все запасы ракет для ЗРК Patriot. По информации телеканала, это не первый случай, когда Киев оказывается в такой ситуации.

Patriot НАТО Украина
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