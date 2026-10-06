Швеция направит ЗРК Patriot на защиту снабжающего ВСУ польского хаба

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Швеция направляет в Польшу зенитные ракетные комплексы Patriot, сообщил во вторник глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Я благодарю правительство Швеции за решение направить в Польшу системы Patriot. Шведы возьмут на себя защиту логистического центра НАТО в Жешуве", - сказал Косиняк-Камыш, которого цитирует пресс-служба Минобороны.

Через хаб Жешув-Ясенка проходят поставки западной военной помощи Украине.